Резко скакнул вверх спрос на финские визы

Вокзал Хельсинки в первом полугодии 2019 года принял на 17% больше пассажиров
Вокзал Хельсинки в первом полугодии 2019 года принял на 17% больше пассажиров "Аллегро", чем за первые полгода в 2018-м. Фото: pixabay.com

Спрос на финские визы вырос на треть по сравнению с прошлогодним, однако до былых рекордов посещаемости Финляндии россиянам еще далеко.

В июле в Генконсульство Финляндии в Петербурге поступило на 36% больше заявлений на получение шенгенской визы. Сотрудники консульства отметили, что это исключительная ситуация, поскольку обычно в июле поток заявлений на визу, наоборот, ослабевает.

За первое полугодие 2019 года россияне подали на 15% больше заявлений, чем за первое полугодие 2018 года.

Однако несмотря на тенденцию к восстановлению спроса на визы, общее количество желающих посетить Финляндию вдвое ниже, чем 6 лет назад. В прошлом году россияне подали 550 тыс. заявлений на визу, а в 2013 году их было 1,2 млн.

Большая часть российских туристов в Финляндии — это жители Петербурга и Ленобласти, которые все чаще начали возвращаться к практике однодневных поездок к соседям за продуктами. Помогло увеличению спроса и укрепление рубля. Кроме шопинг-туров россиян привлекают поездки в Хельсинки на музыкальные фестивали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Финляндия подозревает российский самолет в нарушении воздушного пространства

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