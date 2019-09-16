Названа самая опасная для вождения песня

Названа самая опасная для вождения песня
Тяжелая музыка заставляет водителей ехать быстрее. Фото: pixabay

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что некоторые песни могут повлиять на поведение за рулем автомобиля.

Исследователи из Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу исследовали влияние музыки разных жанров на поведение автомобилистов. Результаты исследования показали, что некоторые песни не стоит включать в салоне авто во время езды, пишет The Sun со ссылкой на исследование.

Наиболее опасными песнями во время езды специалисты признали American Idiot группы Green Day, Party In The USA певицы Майли Сайрус и Born to Run Брюса Спрингстина. А вот песни Stairway to Heaven группы Led Zeppelin и Under the Bridge ансамбля Red Hot Chili Peppers ученые наоборот советуют к прослушиванию при управлении машиной.

Ученые пришли к выводу, что тяжелая музыка приводит к увеличению скорости водителем, а также более частому перестраиванию.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые выяснили, что работа по сменам может привести к раку и диабету.

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