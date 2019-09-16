Разин хочет судиться с Первым каналом после эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил Первому каналу судебным разбирательством из-за программы, посвященной здоровью Анастасии Заворотнюк.

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале гости телеведущего Дмитрия Борисова обсудили здоровье Анастасии Заворотнюк. О намерении судиться с Первым каналом и непосредственно ведущим программы Дмитрием Борисовым Андрей Разин рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Во время эфира радиоведущая Алла Довлатова обвинила Разин в пиаре на ситуации вокруг артистки. Довлатова заявила, что Разин не имеет никакого отношения ни к актрисе, ни к ее близким. «Это надо было додуматься — позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар», — сказала радиоведущая.

В ответ на это Разин заявил, что они нарушили закон, используя имя «Андрей Разин», поскольку оно запатентовано. «Ну а Борисов и Первый канал пусть готовятся к судам», — добавил продюсер.

Ранее GazetaSPb сообщала, что у Заворотнюк парализовало правую часть тела.