Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России

Роспотребнадзор начал 15 сентября проверку питания населения, в том числе и детей, на территории пяти российских регионов.
С 15 сентября в Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и Башкортостане началась проверка питания в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Исследование специалистов ведомства будет проведено посредством анкетирования или опроса родителей при участии детей, а также анализа данных школ, где есть питание для детей.
В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.
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