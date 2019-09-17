Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России

Специалисты хотят узнать о рационе питания детей в стране. Фото:pixabay

Специалисты хотят узнать о рационе питания детей в стране. Фото:pixabay

Роспотребнадзор начал 15 сентября проверку питания населения, в том числе и детей, на территории пяти российских регионов.

С 15 сентября в Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и Башкортостане началась проверка питания в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Исследование специалистов ведомства будет проведено посредством анкетирования или опроса родителей при участии детей, а также анализа данных школ, где есть питание для детей.

В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.

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