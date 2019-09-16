Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров

Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров
Американский ученый призывает отказаться от помидоров. Фото: pixabay

Исследование американских ученых дало неожиданный результат. Оказывается, что помидоры вырабатывают вредные для человека вещества.

Несмотря на великое множество полезных веществ, в томатах также содержатся лектины. При попадании в человеческий организм эти вещества активизируют механизмы, которые ведут к воспалительным процессам. С этими процессами ученый Стивен Гандрих связывает развитие многих опасных болезней.

Все дело в том, что лектины атакуют клетки, при этом уничтожая не только вредоносные бактерии, но и разрушая здоровые. Исследование Гандриха показало, что употребление томатов связано с хронической усталостью, облысением, кожными высыпаниями и негативным влиянием на активность мозга.

Ранее GazetaSPb сообщала, что шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии.

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