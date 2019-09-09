Шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии

Сёдерлунд заявил о планируемых семинарах, посвященных возможному потреблению в пищу мяса человека. Фото: pixabay

Сёдерлунд заявил о планируемых семинарах, посвященных возможному потреблению в пищу мяса человека. Фото: pixabay

Предложение о поедании человечины в качестве решения проблем экологии выдвинул ученый из Швеции Магнус Сёдерлунд на телевидении страны.

Экологи и «Гринпис» считают, что в глобальном потеплении отчасти виноваты сельское хозяйство и мясная промышленность. По этой причине эксперты все чаще предлагают невообразимые идеи о решении экологических проблем на планете, пишет The New American.

Так, шведский ученый-бихевиорист Магнус Сёдерлунд заявил на шведском телевидении о планируемых гастрономических семинарах, посвященных возможному потреблению в пищу мяса человека.

По его словам, население является слегка консервативным относительно своих пищевых привычек, поэтому они могут препятствовать появлению подобных блюд в рационе.

Он отмечает, что препятствием также являются различные табу, поскольку каннибализм в обществе считается осквернением.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые создали лекарство от ВИЧ из личинок червей.