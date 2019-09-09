Ученые создали лекарство от ВИЧ из личинок червей

Ученые создали лекарство от ВИЧ из личинок червей
Клетки стали устойчивее к вирусу на 80%. Фото: pixabay.com

Ученые нашли новый способ по борьбе с ВИЧ. Лекарство было создано на основе яиц личинок паразитических червей-шистосом.

Ученые выяснили, что паразиты блокируют заражение Т-лимфоцитов человека вирусом. Новое средство поможет дендритным клеткам стать более устойчивыми к вирусу на 80%.

Согласно информации из иностранного источника PLoS Pathogens, в ходе исследования специалисты обработали таким средством дендритные клетки и попробовали заразить их и Т-лимфоциты вирусом. В результате чего выяснилось, что клетки стали значительно устойчивее к ВИЧ.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что бессонница во взрослой жизни может быть причиной агрессии в детстве. Данную взаимосвязь выявили австралийские ученые.

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