Из горящего дома на Невском спасли десять человек

Из горящего дома на Невском спасли десять человек
Пожар произошел на втором этаже. Фото: vk.com/spb_today

Утром 17 сентября в Центральном районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил один из этажей здания на Невском проспекте, 120.

Сообщение о пожаре поступило в 4:04, сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу.

Возгорание локализовано на втором этаже. В четырехэтажном доме со встроенными коммерческими помещениями горела обстановка на площади 12 кв. метров.

Из здания эвакуировали десять человек. В момент возгорания они находились на третьем этаже. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар был ликвидирован в 5:15 утра. С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в городе Новая Ладога Волховского района в ночь на 17 сентября загорелось здание Церковно-приходской школе. Оно относится к объектам культурного наследия.

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