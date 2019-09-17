Из горящего дома на Невском спасли десять человек

Утром 17 сентября в Центральном районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил один из этажей здания на Невском проспекте, 120.

Сообщение о пожаре поступило в 4:04, сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу.

Возгорание локализовано на втором этаже. В четырехэтажном доме со встроенными коммерческими помещениями горела обстановка на площади 12 кв. метров.

Из здания эвакуировали десять человек. В момент возгорания они находились на третьем этаже. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар был ликвидирован в 5:15 утра. С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в городе Новая Ладога Волховского района в ночь на 17 сентября загорелось здание Церковно-приходской школе. Оно относится к объектам культурного наследия.