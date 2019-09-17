Трое мужчин избили и изнасиловали мигрантку в Петербурге из-за миллиона

Трое мужчин избили и изнасиловали мигрантку в Петербурге из-за миллиона
Один из подозреваемых задержан. Фото: pixabay.com

В полицию Петербурга обратилась 37-летняя уроженка Узбекистана. Женщина сообщила, что на неё напали три неизвестных мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 16 сентября злоумышленники пришли в квартиру женщины на Гражданском проспекте. Со слов заявительницы, они вымогали у ней 1 млн рублей.

Для того, чтобы получить деньги, мужчины несколько раз ударили мигрантку по голове рукояткой ножа. А затем насильно вывели из квартиры и увезли в неизвестном направлении. После чего совершили насильственный акт. Произошло это, как рассказала пострадавшая, около дома 5 по Балканской улице.

По подозрению задержан 21-летний уроженец Узбекистана. Еще двое находятся в розыске.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержали двух мужчин. Из подозревают в изнасиловании жительницы Перми во время совместной пьянки.

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