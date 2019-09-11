Двое во время пьянки изнасиловали женщину в бытовке в Ленобласти

Двое во время пьянки изнасиловали женщину в бытовке в Ленобласти
Полиция выясняет обстоятельства изнасилования. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленобласти проверяют информацию об изнасиловании 27-летней жительницы Перми. Задержаны двое подозреваемых.

Как стало известно Gazeta.SPb, женщина распивала алкоголь вместе с двумя малознакомыми мужчинами Компания собралась в бытовке в деревне Токкари 10 сентября.

В ходе совместной пьянки мужчины изнасиловали пермчанку. По подозрению задержаны уроженец Азербайджана 1988 года рождения и безработный петербуржец 1992 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция изъяла следы рук, три пластиковые бутылки, два мобильных телефона, записную книжку, ложку, покрывало и простынь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти выясняют обстоятельства надругательства над подростком. В полицию обратилась мать 17-летнего мальчика. Женщина заявила, что два малознакомых человека совершили насильственные действия сексуального характера над её сыном.

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