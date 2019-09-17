Стало известно, какие города России покидает молодежь

Участников спросили, есть ли в их планах переезд в другой город в поисках лучшей жизни. Фото: pixabay.com

Участников спросили, есть ли в их планах переезд в другой город в поисках лучшей жизни. Фото: pixabay.com

В поисках лучших условий для жизни большинство молодых людей стремятся перебраться в большие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, после окончания учебы. Среди городов «мечты» Москва и Петербург.

Как сообщили в Финансовом институте при правительстве РФ, больше всего людей стремятся приезжать в развитые города в возрасте до 30 лет. В их планах получить хорошее образование, а затем утроиться на желаемую должность.

Оказалось, передает «Российская газета», что больше всего такой молодежи среди жителей Тольятти, Омска, Барнаула, Челябинска и Волгограда.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что российские студенты отдают за аренду жилья половину своей зарплаты.