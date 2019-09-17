ФСИН заплатит 500 тысяч матери за смерть сына с шизофренией

ФСИН заплатит 500 тысяч матери за смерть сына с шизофренией
Санкт-Петербургский городской суд принял решение увеличить компенсацию. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жительница Петербурга Ирина Султанова получит 500 тыс. рублей после смерти сына. Размер выплаты увеличен решением второй инстанции.

Санкт-Петербургский городской суд изменил решение Куйбышевского районного суда по иску Ирины Султановой к Министерству финансов РФ, ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 78 ФСИН России» и ФСИН России. Женщина пыталась получить компенсацию после смерти сына.

Изначально ущерб был оценен в 200 тыс. Однако вторая инстанция посчитала эту сумму недостаточной, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в июле 2015 года сын Султановой был задержан по статье 228 УК РФ. Его поместили в один из городских следственных изоляторов. А затем — в психиатрическое отделение больницы №2 ФКУЗ МСЧ-78.

Мужчина страдал шизофренией и нуждался в медицинском уходе и обследовании.

«Однако, с момент задержания данный уход ему не был обеспечен, следователь не принял во внимание документы о состоянии здоровья сына», — отметили в пресс-службе судов.

В начале декабре заключенному стало хуже. Мужчина вел себя неадекватно, а позже был обнаружен на полу без признаков жизни. Через несколько дней он скончался в одной из городских больниц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 87-летняя пенсионерка получит компенсацию 300 тыс. рублей после ДТП. Её сбили во время перехода дороги на Липовой аллее.

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