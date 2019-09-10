Петербуржец заплатит сбитой пенсионерке 300 тысяч компенсации

Авария произошла в июне 2017 года, но суд принял решение только сегодня. Фото: pixabay.com

Авария произошла в июне 2017 года, но суд принял решение только сегодня. Фото: pixabay.com

Водитель ехал задом по Липовой аллее и не увидел пожилую женщину, которая переходила дорогу.

Пожилая жительница Санкт-Петербурга отсудила у наехавшего на нее водителя 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Мужчина задним ходом наехал на 87-летнюю пенсионерку на Липовой аллее, когда она переходила дорогу.

Авария произошла в июне 2017 года, сообщили GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в прокуратуре Санкт-Петербурга 10 сентября. Приморский районный суд Петербурга установил вину водителя в ДТП и выяснил, что мужчину не раз штрафовали за нарушения ПДД. Пенсионерку отвезли в больницу со сломанными ребрами, лечение оказалось долгим и мучительным.

Суд выслушал доводы прокурора и взыскал с мужчины 300 тысяч рублей за моральный вред. Сейчас жительница Санкт-Петербурга ждет перечисления денег.

Ранее GazetaSPb сообщила, что во Всеволожске перевернулась “Скорая” с пенсионеркой внутри.