В Петербурге отменили приговор за выбитый на митинге зуб полицейского

В Петербурге отменили приговор за выбитый на митинге зуб полицейского
Мужчину судили после несогласованного митинга "Он нам не царь" в Петербурге. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Дзержинского районного суда по делу Михаила Цакунова. Ранее его обязали выплатить штраф 100 тыс. рублей за нападение на полицейского.

Цакунов оправдан в связи с отсутствием состава преступления, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. За мужчиной признано право на реабилитацию.

Напомним, 5 мая 2018 года Михаил Цакунов участвовал в несанкционированной акции «Он нам не царь» в Петербурге. По версии следствия, мужчина в ходе задержания выбил зуб полицейскому. Это произошло во время падения, когда сотрудник правоохранительных органов потянул Цакунова за куртку.

Полицейский утверждал, что Цакунов пытался сбежать и «намеренно» нанес удар. Сам подсудимый вину не признал.

Цакунов год провел в СИЗО, после чего был оправдан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после стычки с ОМОНом в Петербурге задержали троих футбольных фанатов.

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В Петербурге отменили приговор за выбитый на митинге зуб полицейского
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