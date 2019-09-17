На Апрашке полиция провела очередной рейд

На Апрашке полиция провела очередной рейд
Сотрудники стараются ежедневно проводить проверки. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На территорию Апрашки в Петербурге прибыли сотрудники полиции и спецтехника. Проводится проверка документов у мигрантов.

Рейд на Садовой улице проходил сегодня, 17 сентября. Проверку спровоцировала массовая драка, которая произошла накануне.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, проверки в Апраксином дворе стараются проводить ежедневно.

Ранее в GazetaSPb сообщали о поножовщине в Апраксином переулке. Потасовка произошла в понедельник, 16 сентября. С места были госпитализированы двое мужчин с ножевыми ранениями. Уроженцы одного из среднеазиатских государств рассказали, что их ранили неизвестные. Полиция занимается розыском других участников инцидента.

апраксин двор ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выставке «Нева 2019» представили российский бесшумный катамаран
На Апрашке полиция провела очередной рейд
Российские пограничник пострадали в стычке с браконьерами в Японском море
В Петербурге разыскивается велосипедист, сбивший насмерть пенсионера
В Петербурге отменили приговор за выбитый на митинге зуб полицейского
Пробки в Московском районе нервируют водителей
Проект трамвайной сети от Купчино до Славянки одобрили в Смольном
Бондарчук и Андреева отпразднуют свадьбу в старинном особняке на Невском