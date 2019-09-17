На Апрашке полиция провела очередной рейд

На территорию Апрашки в Петербурге прибыли сотрудники полиции и спецтехника. Проводится проверка документов у мигрантов.

Рейд на Садовой улице проходил сегодня, 17 сентября. Проверку спровоцировала массовая драка, которая произошла накануне.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, проверки в Апраксином дворе стараются проводить ежедневно.

Ранее в GazetaSPb сообщали о поножовщине в Апраксином переулке. Потасовка произошла в понедельник, 16 сентября. С места были госпитализированы двое мужчин с ножевыми ранениями. Уроженцы одного из среднеазиатских государств рассказали, что их ранили неизвестные. Полиция занимается розыском других участников инцидента.