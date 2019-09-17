Суд прекратил дело о ДТП из-за внезапной разводки Володарского моста

Суд прекратил дело о ДТП из-за внезапной разводки Володарского моста
Володарский мост в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении сотрудника СПб ГБУ «Мостотрест» Константина Ромащенкова. Его обвиняли во внеплановой разводки Володарского моста, что повлекло травмирование водителя.

На предварительном слушании суду было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с применением сторон. Его поддержали потерпевший, его адвокат, а также подсудимый.

«Ущерб потерпевшему возмещен работодателем Ромащенкова. Судом ходатайство удовлетворено», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, около 20:30 часов 25 августа 2018 года Ромащенков начал проверку схемы готовности Володарского моста к навигации. Он включил насос и гидросистему разведения моста, что привело к поднятию крыла на 30-40 см. В результате этого автомобиль «Лада Калина» совершил удар о край пролета моста. Здоровью водителя был нанесен тяжкий вред.

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