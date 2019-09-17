Петербуржец, обкрадывавший забывчивых людей, отправится в колонию

Мужчина отсидит в тюрьме пять лет. Он проникал в открытые квартиры и выносил оттуда вещи и деньги хозяев.

Об этом стало известно 17 сентября. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Петербуржец совершал преступления по одной схеме – он заявлялся только в те квартиры, в которые люди забывали запирать двери. Так он проник в дом на Маршала Захарова, откуда украл десять тысяч рублей. После этого он отправился в квартиру на Маршала Жукова, где нашел только пять тысяч рублей.

Все преступления были совершены в ноябре 2018 года. Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый гражданин, причастный к разбойному нападению и краже с проникновением в жилище. Теперь ему предстоит отсидеть в тюрьме почти пять лет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге предприимчивых бизнесменов задержали за кражу машин-вещдоков.