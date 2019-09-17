В Петербурге предприимчивых бизнесменов задержали за кражу машин-вещдоков

Один из преступников уже был судим ранее. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Один из преступников уже был судим ранее. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Виктор Матханов и Сергей Кочкарев арестованы по подозрению в краже машин, которые, будучи вещественными доказательствами, находились на складах задержанных.

Один из злоумышленников, Виктор Матханов, являющийся владельцем фирмы «Фаворит Ф» был задержан в рамках проходящей спецоперации. Бизнесмен продал находящимся под прикрытием сотрудникам уголовного розыска три автомобиля, которые на данный момент фигурируют в уголовных делах, где являются вещественными доказательствами. Задержание произошло на Софийской улице, на складе временного хранения, как сообщает издание 47news.

Виктору Матханову и Сергею Кочкареву, который уже имеет судимость за мошенничество, предъявляются обвинения в краже в особо крупном размере.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что мужчину судят за убийство собутыльника в Пикалёво.