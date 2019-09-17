Мужчину судят за убийство собутыльника в Пикалево

Материалы дела об убийстве в Пикалево направлены в суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Материалы дела об убийстве в Пикалево направлены в суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Ленобласти рассмотрит дело об убийстве 34-летнего мужчины. В совершении преступления обвиняют его 46-летнего знакомого.

Как полагает следствие, мужчины встретились в ночь с 8 на 9 марта 2019 года. Вместе они распивали напитки в доме у потерпевшего в городе Пикалево. В ходе застолья между ними возник конфликт. После чего один из мужчин ударил другого ножом в грудь.

Житель Пикалево скончался на месте от полученных травм. Его собутыльник был заключен под стражу по ходатайству следствия, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Расследованием занимался Следственный отдел по Бокситогорску.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительницу Бокситогорска подозревают в нападении на мужчину и женщину. Компания вместе распивала алкогольные напитки.