Беглов поручил разработать новый генплан Северной столицы к следующему году

Смольный должен подготовить новый Генеральный план Петербурга к 2020 году. Избранный губернатор Александр Бегов дал соответствующее поручение на заседании правительства 17 сентября.

В Генеральном плане, по словам Беглова, должны быть учтены все болевые точки города. Документ также должен содержать программу по устранению дисбаланса между жилыми домами и социальными объектами.

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев доложил градоначальнику об имеющихся в Петербурге проблемах. По его словам, в Колпино не хватает поликлиник, детских садов и площадок для спорта. Наиболее критическая ситуация с детскими садами по городу наблюдается в Приморском, Московском и Петродворцовом районах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов заявил, что в Петербурге соцобъекты будут строить за три года