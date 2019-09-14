Беглов: в Петербурге соцобъекты будут строить за три года

Беглов: в Петербурге соцобъекты будут строить за три года
По словам врио губернатора, нельзя допускать откладывания проектов "на полку". Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Врио губернатора Александр Беглов сообщил о том, что в скоро времени город должен перейти к единому циклу строительства и проектирования соцобъектов, когда их реализация будет совершаться в три года.

Такое заявление Беглов сделал в эту субботу, 14 сентября, в ходе посещения Ситцевой улицы Приморского района, которая находится между Планерной и Стародеревенской. На данный момент на этом участке приостановлены работы. Проект планировки этой территории не утвержден, как оповестили в администрации главы города.

Градоначальник отметил, что при возникновении ситуации, когда программа откладывается «на полку», город теряет ресурсы — время и деньги, а жители остаются без ожидаемого объекта. В связи с чем он дал поручение о том, что этот участок улицы должен быть включен в программу капитального ремонта.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что врио губернатора выделил энергетическим предприятиям 15 млн рублей.

александр беглов новости спб санкт-петербург соцобъекты строительство соцобъектов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вдоль финляндско-российской границы раскладывают вакцину от бешенства
Киев выступил против особого статуса Донбасса
«Зенит-2» и «Родина» сыграли со счетом 1:0
Беспилотники вызвали пожар на самом крупном в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Беглов: в Петербурге соцобъекты будут строить за три года
Петербург претендует на получение субсидий для развития внутреннего туризма
В Петербурге начал работать новый трамвай №60
Пенсионер погиб в ДТП во Всеволожском районе