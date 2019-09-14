Беглов: в Петербурге соцобъекты будут строить за три года

Врио губернатора Александр Беглов сообщил о том, что в скоро времени город должен перейти к единому циклу строительства и проектирования соцобъектов, когда их реализация будет совершаться в три года.

Такое заявление Беглов сделал в эту субботу, 14 сентября, в ходе посещения Ситцевой улицы Приморского района, которая находится между Планерной и Стародеревенской. На данный момент на этом участке приостановлены работы. Проект планировки этой территории не утвержден, как оповестили в администрации главы города.

Градоначальник отметил, что при возникновении ситуации, когда программа откладывается «на полку», город теряет ресурсы — время и деньги, а жители остаются без ожидаемого объекта. В связи с чем он дал поручение о том, что этот участок улицы должен быть включен в программу капитального ремонта.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что врио губернатора выделил энергетическим предприятиям 15 млн рублей.