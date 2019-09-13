Беглов выделил энергетическим предприятиям 15 млн рублей

Средства, конечно, совсем не будут лишними для предприятий. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Средства, конечно, совсем не будут лишними для предприятий. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о выделении 15 млн рублей на поддержку промышленных предприятий.

Эти средства пойдут на частичное возмещение расходов, которые предвидятся в связи с закупкой энергосберегающего оборудования и проведением энергетического обследования. По информации пресс-службы администрации Петербурга, размер выделенных средств для каждой компании будет не больше четырех миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Александр Беглов лично проверил, как идет строительство социальных объектов, готовящихся к сдаче в 2020 году. Среди подобных объектов несколько школ, расположенных в Невском районе города, стройплощадки которых врио губернатора посетил лично. Хотя у Беглова есть замечания по объектам, он выразил уверенность, что открытие состоится вовремя.