В Гатчинском районе произошло ДТП, спасателям пришлось доставать пострадавшего из авто

Сотрудники МЧС по Ленинградской области с помощью специальных инструментов достали пострадавшего из покореженного авто в результате аварии.

Согласно данным главного управления МЧС по Ленобласти, дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло около полуночи 18 сентября. По словам очевидцев, столкновение авто произошло на Большой улице в деревне Парицы Гатчинского района.

На месте работала дежурная смена 43 пожарно-спасательной части. В ликвидации последствий аварии участвовали три спасателя и машина спецтехники. Спасатели извлекли пострадавшего из покореженного автомобиля с помощью спецоборудования.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что спасатели сняли вопящего человека с крыши дома на Загородном. Вечером 11 сентября на крыше дома в центре Петербурга стоял молодой человек и кричал что-то про убийства и распространение наркотиков.