Спасатели сняли вопящего человека с крыши дома на Загородном

На крыше дома в центре Петербурга стоял молодой человек и кричал что-то про убийство и наркотики. Фото: vk.com/unreleased_dtp

На крыше дома в центре Петербурга стоял молодой человек и кричал что-то про убийство и наркотики. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Вечером, 11 сентября, на крыше дома в центре Петербурга стоял молодой человек и кричал что-то про убийства и распространение наркотиков.

Сегодня вечером на крыше одного из домов по Загородному проспекту жители Петербурга заметили громко кричащего человека. По словам очевидцев, своими криками он пытался донести петербуржцам что-то про убийство и распространение наркотиков на Бронницкой улице. Видеозапись с воплями мужчины опубликована в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В течение десяти минут за вопящим протестующим приехали спасатели и оперативно сняли его с крыши. Дальнейшая судьба молодого человека остается неизвестной.

Ранее GazetaSPb сообщала, что кремированный петербуржец пришел к маме после похорон. Жительница Кронштадта опознала тело пропавшего сына в морге и кремировала его. На днях сын своими ногами пришел домой.