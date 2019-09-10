Кремированный петербуржец пришел к маме после похорон

Кремированный петербуржец пришел к маме после похорон
Петербурженка признала в погибшем своего сына, кремировала его и ушла домой со свидетельством о смерти. Фото: pixabay

Жительница Кронштадта опознала тело пропавшего сына в морге и кремировала его. На днях сын своими ногами пришел домой.

Об исчезновении мужчины в правоохранительные органы Кронштадта сообщила его 62-летняя мать. Она рассказала, что ее 42-летний сын страдает психическим заболеванием и уже долгое время не выходит на связь.

Спустя полтора месяца после пропажи женщину вызвали в морг на опознание. Петербурженка признала в погибшем своего сына, кремировала его и ушла домой со свидетельством о смерти.

В воскресенье, 8 сентября, пропавший сын в полном здравии явился на порог семейной квартиры в одном из домов по Кронштадтскому шоссе. По словам блудного сына, он все эти месяцы жил на улице в Кировском районе города и философствовал.

Остается неясным, кого похоронила женщина.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сын нашел у матери в сумке пистолет и решил его проверить.

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