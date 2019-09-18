Несмотря на инаугурацию, движение транспорта в Петербурге не затруднено

Несмотря на инаугурацию, движение транспорта в Петербурге не затруднено
В районе Мариинского дворца стоит быть аккуратнее с маршрутами. Фото: Яндекс.Пробки

Хотя на отдельных участках наблюдаются пробки, в целом транспорт передвигается достаточно свободно.

Сегодня, 18 сентября, на Яндекс.Картах общее состояние петербургских дорог оценивается в 4 балла, пробки в центральных районах города вызваны больше ДТП и ремонтными работами, нежели оживлением в связи с первым заседанием после летнего перерыва в Мариинском дворце.

Большой затор в обе стороны на Троицком мосту, в связи с аварией. Также, в сторону Васильевского острова трудно добраться по Дворцовому мосту.

Авария на Троицком мосту сильно осложняет ситуацию для автомобилистов. Фото: Яндекс.Пробки

В радиусе квартала от зала заседания депутатов Законодательного Собрания движение стандартно осложнено. Могло быть и хуже, учитывая, что в рамках заседания также состоится инаугурация выбранного губернатора Петербурга Александра Беглова, в связи с чем Петербург посетили множество московских гостей, включая Валентину Матвиенко.

Ранее GazetaSPb сообщала о начале процедуры инаугурации Александра Беглова.

александр беглов инаугурация новости пробки транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» ...
Пожилая петербурженка погибла при прорыве кипятка в квартире
В России открылся предзаказ нового IPhone 11
На Ленинском проспекте ребенка зажало дверями троллейбуса
Эксперты назвали сумму, на которую могут прожить пенсионеры
Двух петербуржцев осудили за поставку алкоголя без лицензии на 1,5 миллиона
Петербург вошел в десятку самых популярных городов для новогодних каникул
Mercedes и Porsche не поделили дорогу на Васильевском