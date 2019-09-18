Несмотря на инаугурацию, движение транспорта в Петербурге не затруднено

В районе Мариинского дворца стоит быть аккуратнее с маршрутами. Фото: Яндекс.Пробки

В районе Мариинского дворца стоит быть аккуратнее с маршрутами. Фото: Яндекс.Пробки

Хотя на отдельных участках наблюдаются пробки, в целом транспорт передвигается достаточно свободно.

Сегодня, 18 сентября, на Яндекс.Картах общее состояние петербургских дорог оценивается в 4 балла, пробки в центральных районах города вызваны больше ДТП и ремонтными работами, нежели оживлением в связи с первым заседанием после летнего перерыва в Мариинском дворце.

Большой затор в обе стороны на Троицком мосту, в связи с аварией. Также, в сторону Васильевского острова трудно добраться по Дворцовому мосту.

В радиусе квартала от зала заседания депутатов Законодательного Собрания движение стандартно осложнено. Могло быть и хуже, учитывая, что в рамках заседания также состоится инаугурация выбранного губернатора Петербурга Александра Беглова, в связи с чем Петербург посетили множество московских гостей, включая Валентину Матвиенко.

Ранее GazetaSPb сообщала о начале процедуры инаугурации Александра Беглова.