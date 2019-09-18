В Петербурге началась инаугурация Беглова

Александр Беглов 18 сентября официально вступит в должность губернатора Петербурга. Инаугурация проходит в Мариинском дворце.

Церемония началась в 11:00. Беглову предстоит принести присягу в присутствии депутатов, судей Уставного суда и почетных граждан Петербурга.

Согласно городском уставу, инаугурацию проводят на седьмой день после официального оглашения результатов выборов.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоялись в единый день голосования 8 сентября. Самовыдвиженец Александр Беглов заручился поддержкой 64,43% избирателей. За него проголосовали 734 тыс. горожан.

На пост главы города также претендовали кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов и кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. Они получили голоса 182,7 тыс. и 192 тыс. избирателей соответственно.

Всего в выборах губернатора приняли участие 1,1 млн человек.