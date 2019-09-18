Двух петербуржцев осудили за поставку алкоголя без лицензии на 1,5 миллиона

Двух петербуржцев осудили за поставку алкоголя без лицензии на 1,5 миллиона
Суд вынес приговор по делу о незаконном обороте алкоголя. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге вынес приговор по делу Сергея Денисова и Сергея Полякова. Их обвинили в хранении и поставке алкоголя без лицензии на сумму более 1,5 млн рублей.

Денисова приговорили к 3 годам лишения свободы условно, его сообщника — к 2 годам и 6 месяцам условно, сообщает прокуратура Петербурга.

Суд установил, что с августа 2017 года по август 2018 года мужчины без лицензии хранили этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию на арендованном участке в Шушарах. Алкоголь мужчины поставляли без маркировки и лицензии.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в магазине «Продукты Три Мушкетера» на Рыбацком проспекте в Петербурге обнаружили 188 наименований алкоголя общей стоимостью более 180 тыс. рублей. При этом соответствующая лицензия у магазина отсутствует.

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