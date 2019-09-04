В магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии на 180 тысяч

В магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии на 180 тысяч
Дело о незаконном обороте алкоголя рассмотрит суд. Фото: pixabay.com

Прокуратура Невского района Петербурга выявила незаконный оборот алкоголя в магазине «Продукты Три Мушкетера» на Рыбацком проспекте.

В ходе проверки в магазине обнаружили 188 наименований алкоголя общей стоимостью более 180 тыс. рублей. Продукция была готова к продаже. При этом соответствующая лицензия у магазина отсутствует.

«По указанию прокуратуры контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по статье о розничной продажи алкоголя без лицензии, в крупном размере. Материалы направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке имени Морозова в Ленобласти полицейские нашли подпольный алкогольный цех. Там хранилось более 3 тыс. бутылок водки и десять рулонов акцизных марок с признаками подделки.

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В магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии на 180 тысяч