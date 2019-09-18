Количество предзаказов 11 бьет прошлогодние рекорды

Речь идет о моделях iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max. Фото: apple.com

Речь идет о моделях iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max. Фото: apple.com

В среду, 18 сентября, заявки на предзаказ новинок Apple уже бьют рекорды прошлого года. В продажу телефоны поступят с пятницы.

Как сообщает RNS со ссылкой на re:Store, интерес к iPhone 11 Pro за несколько часов в два раза превысил интерес на прошлогодние iPhone ХS и iPhone XS Max. А iPhone 11 в десять раз превзошел iPhone XR.

По предварительным данным, девайсы Apple будут доступны в России по предзаказу в следующем месяце.

Цена новой базовой модели Apple начинается от 59 990 рублей. В палитре смартфонов доступны новые цвета: зеленый и фиолетовый. Наибольшей популярностью пользуется черный цвет.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о старте предзаказа на осенние новинки компании Apple в России.