В России открылся предзаказ нового IPhone 11

В России открылся предзаказ нового IPhone 11
IPhone теперь доступен в зеленом и фиолетовом цветах. Фото: apple.com

В России 18 сентября стартовали предзаказы на осенние новинки Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Стоимость новых моделей варьируется от 59 тыс. 990 рублей до 131 тыс. 990. Цена зависит от выбранного телефона и размера памяти. В этот раз Apple представил модели вместимостью 64 гб, 128 гб, 256 гб и 512 гб.

Хитами, как предполагают техно-обзорщики, станут айфоны в новых цветах: темно-зеленом, зеленом и фиолетовом.

В продажу новинки поступят 20 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после презентации новых IPhone компания Apple снизила цены на старые модели. Так, например, стоимость iPhone 8 Plus упала на 24 тыс. рублей. Прежде телефон можно было купить за 68 тыс. 990, новая цена — 44 тыс. 990 рублей. Помимо этого, упали цены на iPhone XR и IPhone 8.

Презентация новых моделей состоялась 10 сентября.

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