В Петербурге в каршеринговом автомобиле обнаружили наркотики

Сотрудники ДПС остановили каршеринговую машину Яндекс.Драйв, в которой оказались двое молодых людей, а также порошкообразное вещество и шприцы.

15 сентября в ходе патрулирования сотрудники дорожно-постовой службы остановили автомобиль каршеринговой службы Яндекс.Драйв в районе Приморского шоссе. За рулем машины был 24-летний молодой человек, уроженец Тамбовской области. Рядом с ним находился пассажир. Об инциденте сообщили участники группы «Дорожный Инспектор. Санкт-Петербург».

В ходе осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили шприцы и пакетики с порошкообразным веществом. Находившиеся в машине молодые люди отказались от медицинского освидетельствования.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала бывшем сотруднике полиции, в машине которого были обнаружены наркотики и оружие и запрещенная литература.