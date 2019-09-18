У предпринимателя из Великого Новгорода хотели угрозами забрать 30 млн

В полицию Петербурга поступила информация о готовящемся преступлении. Злоумышленник собирался угрозами потребовать у предпринимателя из Великого Новгорода 30 млн рублей.

Крупную сумму он намеревался получить с помощью огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции встретились с предполагаемым заказчиком на одной из автозаправок в Великом Новгороде. Под видом исполнителей его плана они узнали информацию о готовящемся преступлении.

«Также он передал им дополнительную информацию о предполагаемой жертве», — отметили в МВД.

Мужчина был задержан. При обысках у него обнаружен диктофон и другая техника, которую он, по версии следствия, использовал в противоправных целях. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трое мужчин в Петербурге вымогали у уроженки Узбекистана 1 млн рублей.