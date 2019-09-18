В Петербурге откроется выставка работ английского фотографа Барри Костона

В Петербурге откроется выставка работ английского фотографа Барри Костона
Выставка откроется в четверг, 26 сентября. Фото: rusmuseum

В Мраморном дворце Северной столицы откроется выставка английского фотографа «Барри Костон. Россия: Далеко не черно-белая». Открытие состоится 26 сентября в 16 часов.

На выставке будут представлены 55 работ Барри Костона. Как отмечается в пресс-службе Русского музея, снимки были созданы в 2014–2018 годах.

Барри Костон путешествуюет по всему миру. Фотограф ищет сюжеты для фотографий, часто снимая предметы, в которых далеко не все увидят что-то необычное. Он соединяет цвета с особой атмосферой, иногда в них чувствуется некая отстраненность, именно это является его узнаваемой манерой.

Ранее в GazetaSPb сообщали об открытии выставки русско-финских художников.

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В Петербурге откроется выставка работ английского фотографа Барри Костона
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