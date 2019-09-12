Выставка русско-финских художников откроется в центре «Эрмитаж-Выборг»

Выставка русско-финских художников откроется в центре &#171;Эрмитаж-Выборг&#187;
Выставка продлится с 16 сентября по 31 октября. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Выставка «Триптих» названа так, поскольку на ней представлена семья русско-финских художников, которые часто открывают совместные экспозиции.

В выставочном пространстве «Эрмитаж-Выборг» 16 сентября состоится вернисаж Балабиных, семейная выставка русско-финской пары и их дочери коснется не только живописи, но и ювелирного искусства. Всего у семьи на счету более двадцати совместных проектов в таких странах, как Финляндия, Россия, Эстония, Норвегия, Дания.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что 11 сентября в Эрмитаже состоялось открытие выставки о евреях и их жизни в средневековом Иране, в области Хорасан. На выставке, организованной совместно с Национальной библиотекой Израиля, будут представлены тексты, посвященные жизни иудеев среди мультирелигиозного общества мусульман, христиан и зороастрийцев.

выборг выставка новости ленобласти эрмитаж-выборг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коммунальное жилье в Петербурге подорожало на 1,5%
Астрономы нашли воду за пределами Солнечной системы
Выставка русско-финских художников откроется в центре «Эрмитаж-Выборг»
Экс-главе Сахалинской области Хорошавину отменили продление срока
ДТП в Красногвардейском районе уничтожило Hyundai Solaris
Депутат МО «Новоизмайловское» угрожала расправой жительнице Петербурга
На народном сходе на улице Правды задержали девушку
Петербуржцев предупредили об усилении ветра