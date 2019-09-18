На Лиговском машина врезалась в столб и вспыхнула

На Лиговском машина врезалась в столб и вспыхнула
Пожар уже потушили. Фото: pixabay.com

Ночной пожар среди дороги уже ликвидировали.

Об этом стало известно 18 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Непонятно, как именно все произошло, но свидетели пишут, что на Лиговском проспекте поздней ночью горел автомобиль. По предварительным данным, в транспортном средстве сидели несколько человек, и они успели покинуть салон. Никто в результате инцидента не пострадал. Сотрудники МЧС уже приезжали на место происшествия и потушили огонь за считанные минуты. Пока не уточняется, что стало причиной внезапного возгорания. Специалистам предстоит это выяснить.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что после ДТП на Невском госпитализировали женщину. Женщина переходила дорогу, нарушая правила дорожного движения, когда на нее наехал «Мерседес». Водитель просто не успел отреагировать на неожиданного пешехода.

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