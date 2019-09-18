После ДТП на Невском госпитализировали женщину

После ДТП на Невском госпитализировали женщину
Фото: vk.com / Группа "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"

Петербурженка переходила дорогу в неположенном месте. Она получила серьезные травмы.

Об этом стало известно 18 сентября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург». Все случилось вечером на Невском проспекте недалеко от дома номер 32.

Женщина переходила дорогу, нарушая правила дорожного движения, когда на нее наехал «Мерседес». Водитель просто не успел отреагировать на неожиданного пешехода. В результате женщине вызвали карету скорой помощи, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

За рулем иномарки сидел 18-летний парень. Он остался цел и невредим.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что виновник смертельного ДТП на Невском предстанет перед судом. Инцидент случился еще весной 2019 года на Невском проспекте. Артура Асатурова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли за собой смертельную аварию.

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