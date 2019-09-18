Виновник смертельного ДТП на Невском предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении Артура Асатурова уже зарегистрировано.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Инцидент случился еще весной 2019 года на Невском проспекте. Артура Асатурова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли за собой смертельную аварию. Мужчина сел за руль автомобиля без прав, находясь в алкогольном опьянении. Катаясь по центру города, он не стал останавливаться на красный свет светофора, в результате зацепив «Газель» и въехав в «Фольксваген». Последний отлетел на тротуар. В результате пассажирка машины скончалась в больнице из-за серьезности полученных травм. Еще одна петербурженка была госпитализирована.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Яндекс.Такси» и Toyota RAV4 не поделили дорогу на Невском. Информация о состоянии водителей и причины столкновения не сообщаются.