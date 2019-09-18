«Яндекс.Такси» и Toyota RAV4 не поделили дорогу на Невском

Сегодня вечером, 18 сентября, в центре Петербурге произошло ДТП с участием машины «Яндекс.Такси».

Автомобиль такси и Toyota RAV4 не поделили дорогу на Невском проспекте. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что иномарка въехала в бок такси.

Информация о состоянии водителей и причины столкновения не сообщаются.

Ранее в GazetaSPb писали о дорожно-транспортном происшествии с двумя автомобилями на Колтушском шоссе. Транспортные средства заблокировали проезд по одно из полос, в результате чего образовалась большая пробка. О случившемся рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».