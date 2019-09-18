ДТП с двумя автомобилями на Колтушском шоссе создало большую пробку

Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожске произошло ДТП, в результате которого участники затруднили движение на Колтушском шоссе. Скорость движения менее 7 км/час.

Авария случилась сегодня, 18 сентября. Со слов очевидцев, все произошло возле здания администрации. Там две иномарки не поделили дорогу.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на место прибыли машина реанимации и сотрудники ДПС. На месте собралась большая пробка.

Информации о состоянии водителей не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о паровозике из машин, который образовался на перекрестке Московского и Дунайского проспектов.