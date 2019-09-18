Паровозик из машин образовался на перекрестке Московского и Дунайского проспектов

Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении Московского и Дунайского проспектов в Петербурге столкнулись сразу четыре транспорта. Массовое ДТП произошло сегодня, 18 сентября.

В «паровозике» оказались фура, автобус, Lada и Porsche. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте» пользователи винят в аварии водителя автобуса. Другие выражают сочувствие, ведь участникам придется потратить немало времени на разбирательства.

Причина ДТП и другие подробности не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на КАД. В результате столкновения одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина получил серьезные травмы.