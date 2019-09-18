Ford не справился с управлением и влетел в стоящего Logan на КАД

Сегодня, 18 сентября, на 121-м километре КАД произошло ДТП. Водитель иномарки Ford Transit не справился с управлением и налетел на водоналивные ограждения, за которыми стояла другая машина.

В момент аварии на месте находился автомобиль Renault Logan с водителем в салоне. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РФ по городу и области, мужчина занимался ремонтом ограждений.

В результате аварии водителя Renault госпитализировали в тяжелом состоянии, он получил серьезные травмы. По факту произошедшего теперь проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ДТП с двумя иномарками затруднило движение в нежилой зоне Парнас. Авария случилась в среду, 18 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в соцсети «Вконтакте».