ДТП с иномарками затруднило движение в нежилой зоне Парнас

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого иномарки Daewoo Matiz и Hyundai перегородили проезд.

«Устроили заварушку в 1-м Верхнем переулке», — написал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что автомобили с трудом объезжают участников ДТП. У одного уз них пострадала боковая передняя часть, выбита фара, у другого – капот сложился «гармошкой».

В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи пишут, что столкновения можно было избежать, если бы один из участников пропустил другого.

Информация о пострадавших и другие подробности аварии не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что спасательный спецборт доставил на лечение в Петербург больного ребенка. В больницу доставили трехмесячного малыша.