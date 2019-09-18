ДТП с иномарками затруднило движение в нежилой зоне Парнас

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого иномарки Daewoo Matiz и Hyundai перегородили проезд.
«Устроили заварушку в 1-м Верхнем переулке», — написал очевидец в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных фотографиях видно, что автомобили с трудом объезжают участников ДТП. У одного уз них пострадала боковая передняя часть, выбита фара, у другого – капот сложился «гармошкой».
В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи пишут, что столкновения можно было избежать, если бы один из участников пропустил другого.
Информация о пострадавших и другие подробности аварии не приводятся.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что спасательный спецборт доставил на лечение в Петербург больного ребенка. В больницу доставили трехмесячного малыша.