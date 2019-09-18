Спецборт МЧС доставил в Петербург на лечение больного ребенка

В Пулково 18 сентября приземлился самолет АН-148 МЧС России. На борту спецборта прилетел тяжелобольной трехмесячный ребенок.
Малыша доставили из Ростова-на-Дону для оказания медицинской помощи. Сразу из аэропорта его направили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Там ему предстоит пройти лечение, сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу.
Во время перелета ребенка сопровождали медики и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Борт оснащен медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.
Из Петербурга самолет направится в Москву. На борту в столицу доставят еще троих пациентов. Им будет оказана помощь в московских клиниках.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург на лечение спецбортом доставили трех подростков из Симферополя и Краснодара.