Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила причину усталости европейских стран от Украины, об этом сообщают местные СМИ.

По словам лидера Эстонии, Евросоюз уже на протяжении многих лет оказывает поддержку Украине. Однако, Кальюлайд отметила, что за это время в Украине так и не убавился уровень коррупции, а украинская экономика не избавилась от олигархии, несмотря на помощь ЕС.

Эстонский лидер считает, что новой власти Украины необходимо как можно скорее продемонстрировать странам ЕС, что сейчас развитие ускорится.

Кальюлайд также считает, что Украина попала в подобное положение из-за бывшего президента и его окружения, которые заложили коррупционный фундамент. Именно из-за этого Киев должен показать результат и прогресс перед Европой.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Украине придумывают планы по «возвращению» Крыма.