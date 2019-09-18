На Украине придумывают планы по «возвращению» Крыма

Крым вошел в состав РФ по итогам народного референдума в 2014 году. Фото: NASA
Крым вошел в состав РФ по итогам народного референдума в 2014 году. Фото: NASA

Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Крым можно вернуть в состав Украины при поддержке Запада.

По мнению Маломужа, для возвращения Крыма в состав Украины, страна должна стать мощной державой при поддержке Запада. Николай Маломуж считает, что Крым мог бы стать зоной свободной торговли, подконтрольной международными партнерами Киева.

«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. Но к этому надо прийти», — слова украинского силовика приводит ФАН.

По его словам, главу полуострова необходимо снять с должности провести в Крыму «свободные выборы». При этом бизнес в Крыму будет «освобожден» при помощи международных партнеров, которые будут контролировать регион.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Украина назвала антироссийские санкции неидеальными.

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