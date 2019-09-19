В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной за четыре месяца

В ближайшую ночь температура воздуха может составлять не более 2-4 градуса тепла. Фото: https://pixabay.com/

В ближайшую ночь температура воздуха может составлять не более 2-4 градуса тепла. Фото: https://pixabay.com/

В ночь с 18 на 19 сентября температура воздуха в Петербурге составила лишь +2,9 градуса. Таких холодов не было с начала мая.

О чрезвычайно низких температурах написал на своей странице в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, прошедшей ночью столбик термометра опустился ниже отметки +3 градуса. Последний раз подобная температура в городе наблюдалась 6 мая.

Однако синоптики прогнозируют продолжение холодов. В конце недели Петербург предположительно ожидают дождь и мокрый снег, а также понижение температуры воздуха до нуля градусов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о предупреждении экспертов Гидрометцентра жителей Петербурга. По словам специалистов, в городе ожидается объявление оранжевого уровня опасности из надвигающихся заморозков. Водителей просят быть внимательными на дорогах.