Гидрометцентр предупредил о заморозках в Ленобласти

Движение на проезжей части может быть опасно. Фото: pixabay.com

Движение на проезжей части может быть опасно. Фото: pixabay.com

В Гидрометцентре России объявили оранжевый уровень опасности в Ленинградской области. Специалисты сообщили, что приближается волна холода.

В ближайшее время в регионе пройдут первые заморозки. Как сообщили на официальном сайте ведомства, погодное предупреждение в области будет действовать с 9 часов вечера 18 сентября до 9 часов утра 19 сентября.

За ночь минусовая температура воздуха подморозит почву, а лужи превратятся в лед. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что хорошая погода в Северной столице повлияла на явку на выборы губернатора города.