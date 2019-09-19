В Петербурге откроется выставка «Илья Репин. К 175-летию со дня рождения художника»

"Бурлаки на Волге" - одна из известнейших картин Ильи Репина, созданная в 1870—1873 годах.

"Бурлаки на Волге" - одна из известнейших картин Ильи Репина, созданная в 1870—1873 годах.

Выставка «Илья Репин. К 175-летию со дня рождения художника» откроется в Русском музее 3 октября.

Как сообщают в пресс-службе Русского музея, в этом году исполняется юбилей со дня рождения одного из основоположников русской живопись 19 века Ильи Репина — 175 лет. Его имя связано с богатством живописных и неповторимых образов, правдиво отражающих русскую историю. На выставке представят более 250 работ его авторства, а также мемориальных предметов, связанных с жизнью живописца.

Кроме того, 26 сентября Центре мультимедиа в Петербурге состоится лекция к выставке, которую проведет доктор философских наук, главный научный сотрудник Государственного Русского музея Курбановский Алексей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге откроется выставка работ английского фотографа Барри Костона.