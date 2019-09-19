Продавец БАДов развел клиентку на 1,2 млн и получил условный срок

В Петербурге продавец биологически активных добавок Сергей Семенов продал доверчивой клиентке товар на 1,2 млн рублей. Он убедил женщину в том, что она серьезно больна и не сможет без БАДов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Решением Красногвардейского районного суда Семенова приговорили к трем годам лишения свободы и выплате штрафа 100 тыс. рублей. Свою вину он признал.

«Семенов добровольно возместил потерпевшей причиненный преступлением имущественный ущерб», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что Семенов, преследуя корыстные цели, нашел базу данных с указанием адресов и номеров горожан. К делу он привлек двух людей — курьера и водителя. При этом они не были в курсе плана.

В июле 2018 года Семенов позвонил одной из местных жительниц. Представившись медицинским работником, он убедил женщину в наличии хронических заболеваний и предложил ей купить БАДы на 200 тыс. рублей.

Некоторое время спустя он вновь позвонил петербурженке, на этот раз представившись другим врачом. Женщине он продал БАДы на сумму 535 тыс. и 265 тыс. рублей. Общий ущерб составил 1 млн 200 тыс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка в Петербурге купила БАДы под видом лекарств на 152 тыс. рублей.